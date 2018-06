Cdp, Claudio Costamagna lascia la presidenza: no a secondo mandato

"Ho condiviso con il Presidente di Acri e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che ringrazio per la fiducia accordatami, la decisione di non proseguire con un secondo mandato alla presidenza di Cassa depositi e prestiti". E' quanto annuncia in una nota il presidente di Cdp, Claudio Costamagna. "Considero un onore - si legge - aver presieduto per questi tre anni un'istituzione chiamata a realizzare parte della politica industriale del nostro Paese".