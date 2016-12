Cdm approva il Def, Renzi: "L'Italia riparte, nel 2015 crescita +0,9%"

Renzi ha spiegato inoltre che lo spazio di flessibilità per le riforme sarà dello 0,5%. A questo si aggiunge lo spazio per gli investimenti, un altro 0,5%, che però "non useremo tutto, ma solo per uno 0,3".



Rapporto debito/Pil scenderà nel 2016, sarà la prima volta dal 2007 - Secondo la Nota di aggiornamento del Def, il rapporto debito/Pil si attesterà nel 2015 al 132,8% e nel 2016 scenderà al 131,4%, per la prima volta in calo dal 2007. Entrambe le stime sono al rialzo rispetto ad aprile (precedentemente erano 132,5% nel 2015 e 130,9% nel 2016).



Pareggio di bilancio slitta al 2018 - Il pareggio di bilancio slitterà ancora rispetto alle stime del Def: l'obiettivo viene infatti spostato dal 2017 al 2018.



Riviste al rialzo le stime di crescita - Il 2016 si chiuderà con una crescita del Pil dell'1,6% e un rapporto deficit/Pil programmatico del 2,2%. Ad aprile le stime del governo indicavano una crescita dell'1,4% e un deficit/Pil programmatico dell'1,8%.



"Tesoretto" varrà dai 13 ai 16 miliardi di euro - I nuovi dati indicati nella Nota di aggiornamento del Def, porteranno la flessibilità "totale" ottenibile nel 2016 (tra quella già accordata dall'Ue e quella inserita nella Nota di aggiornamento del Def) allo 0,8% del Pil se Bruxelles decidesse di concedere la clausola straordinaria per far fronte all'emergenza migranti. Ciò significa che la somma utilizzabile per il "tesoretto" oscillerebbe dai 13 ai 16 miliardi di euro.



Padoan: "Avanti così, bene percorso aggiustamento strutturale" - Per il ministro dell'Economia, "il profilo di finanza pubblica permetterà di rispettare la regola del debito. Siamo all'interno delle regole anche per quanto riguarda il debito - ha aggiunto Pier Carlo Padoan - quello che conta è il percorso di aggiustamento strutturale".