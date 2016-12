Cdm approva decreto crisi bancarie

Il Consiglio dei ministri ha "approvato in esame definitivo" i due decreti legislativi per le "resolution sulle crisi bancarie", il cosiddetto bail-in. "Ora - ha annunciato il sottosegretario Claudio De Vincenti al termine del Cdm - siamo allineati con la normativa europea". Il bail-in prevede che le banche possano utilizzare il denaro dei correntisti quando si trovano in difficoltà finanziarie.