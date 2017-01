Cdm aggiorna Def: deficit al 2,6%

Con le modifiche decise dal governo per il Def il deficit 2015 scende al 2,6%. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera all'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica, che tornerà alle Camere. "Il miglioramento - dicono a Palazzo Chigi - è pari a circa 4,5 miliardi con l'indebitamento netto nominale al 2,6%. L'indebitamento netto strutturale registrerà un miglioramento di poco sopra lo 0,3%, in linea con quanto richiesto dall'Ue".