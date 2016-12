Catena Auchan annuncia mobilità

La catena di ipermercati Auchan, che occupa 11.422 dipendenti e ha 51 sedi in Italia, ha avviato le procedure di mobilità per circa 1.500 addetti. Come risposta all'iniziativa aziendale, i sindacati hanno proclamato per il 9 maggio una giornata di sciopero in tutta Italia e non escludono mobilitazioni prima di quella data. "Il modo di gestire l'azienda è incomprensibile", dice la segretaria regionale della Uiltucs, Marianna Flauto.