Caso Volkswagen, Borse a picco

Le incertezze sull'economia mondiale e lo scandalo Volkswagen affossano le Borse europee. Parigi perde oltre il 3% così come Francoforte, dove il titolo della casa di Wolfsburg coinvolta nello scandalo "emissioni truccate" cede il 20%. In netto calo anche Piazza Affari (-2,6%) con Fca che, dopo lo stop per eccesso di ribasso, torna agli scambi e cede il 7%.