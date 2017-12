Caso Ryanair, a.d. ai piloti: "Abbiamo fatto un pasticcio, scusate"

"Abbiamo fatto un pasticcio, e per questo chiedo scusa, personalmente, a ognuno di voi". Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, nella bufera per le centinaia di voli cancellati, si è rivolto così, in un video-messaggio, ai suoi oltre 13 mila dipendenti. Il numero uno della compagnia aerea ha spiegato che "non avevamo capito che i numeri non tornavano sul personale" e che è stata "malgestita la distribuzione delle settimane di riposo".