Caso rimborsi M5s, Di Maio: "Verifiche fino all'ultimo centesimo"

Sul caso rimborsi "sarà verificato fino all'ultimo centesimo". A garantirlo è il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, sottolineando però che "è ridicolo che si parli di caso quando il vero caso è che c'è un'unica forza politica in Italia che taglia gli stipendi ai propri parlamentari e li investe in forme di lavoro per chi non ha lavoro".