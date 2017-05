Caso Alitalia, il premier Gentiloni: sono deluso e preoccupato

"Non posso tacere la preoccupazione per quello che sta accadendo ad Alitalia". Così il premier Paolo Gentiloni torna sul caso della compagnia aerea. "Bisognerebbe - ha aggiunto - essere in grado di stare sul mercato per competere. Da parte mia c'è stata delusione per il fatto che l'opportunità dell'accordo tra aziende e sindacati non sia stata colta". Il premier ha poi ribadito l'impossibilità di una nazionalizzazione: "Non ci sono le condizioni".