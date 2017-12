Case: prezzi in calo anche nel 2017

Secondo l’analisi i prezzi delle case di seconda mano sono infatti diminuiti del 4% nell’arco di questi ultimi dodici mesi, scendendo ad un valore medio per metro quadrato di 1.819 euro. Un risultato che, come spiega il responsabile dell’Ufficio studi del portale, Vincenzo de Tommaso, conferma appunto il trend negativo dei prezzi delle case iniziato nel 2007.



“Il mercato - ha detto de Tommaso - risente ancora dell'eccesso di offerta di immobili con caratteristiche di prezzo, qualità e localizzazione non richieste dal mercato. Nonostante questo, la vivacità della domanda privata, sostenuta dal mercato dei mutui, si estende a macchia di leopardo, concentrandosi nelle aree di maggior pregio delle grandi città e nei centri dove la qualità della vita è migliore. Nel 2018 ci aspettiamo una ripresa via via più uniforme con moderata crescita dei prezzi nelle città medie e in quelle metropolitane con una generale tendenza verso la stabilizzazione dei valori”.



Osservando le tabelle dello studio si nota dunque come la flessione abbia interessato tutte le regioni, fuorché il Trentino Alto Adige, dove i prezzi sono aumentati dello 0,7%. Il calo più marcato ha invece interessato la Lombardia, dove si è registrato un -7,1%, ma piuttosto pesanti sono state anche le diminuzioni registrate in Piemonte e Sicilia, dove si rileva rispettivamente un -6,4% e un -5,6%.



In generale la regione con i prezzi medi più elevati è la Liguria, con un valore medio al metro quadro di 2.614 euro, cui seguono Valle d’Aosta e Lazio con 2.461 e 2.444 euro al metro quadro. Al contrario, la Calabria è quella dove le case di seconda mano costano meno: appena 920 euro al metro quadro.