Case: continuano ad aumentare le compravendite

Nel quarto trimestre, infatti, le compravendite di immobili ad uso residenziale sono aumentate del 6,3% riflettendo la dinamica al rialzo che ha interessato tutte le aree del Paese: +6,6% nel Nord Ovest (+1,3% nel terzo trimestre), +7,4% nel Nord Est (-0,9% nel terzo trimestre), +3% al Centro (+0,4% nel terzo trimestre), +9,3% al Sud (+4,1% nel terzo trimestre) e +5% nelle Isole (+3,6% nel terzo trimestre).



Entrando maggiormente nel dettaglio e soffermandosi sulle superfici delle unità compravendute, l’Agenzia delle Entrate spiega che “nel trimestre in oggetto sono state compravendute abitazioni per oltre 16 milioni di m2, con un tasso tendenziale di crescita identico» a quello dell’indice generale, pari appunto a +6,3%. Ne deriva, si legge ancora, che la superficie media compravenduta non ha subito variazioni, per quanto, osservando i dati relativi alle macro-aree, si sia registrato un lieve incremento al Centro e al Sud (rispettivamente +0,5 m2 e +0,4 metri quadri) ed un lieve decremento nelle altre macro-aree (nelle Isole, in particolare, -1,1 metri quadri).



Per quanto riguarda invece le classi dimensionali, dallo studio si può osservare come la quota più marcata delle abitazioni esistenti sia rappresentata dalla fascia compresa tra i 50 ed i 115 metri quadri: oltre la metà in quasi tutte le aree del Paese. Rispetto allo stesso trimestre di un anno fa l’incremento maggiore ha interessato la fascia di abitazioni con una metratura superiore ai 145 metri quadri (+7%), seguono quelle fino 50 metri quadri (+6,9%), mentre quelle con una superficie compresa tra i 115 ed i 145 metri quadri riportano l’aumento più lieve (+4,5%).