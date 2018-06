Casa, se la può permettere il 52% delle giovani famiglie: record dal 2004

Le giovani famiglie senza case di proprietà sono un milione e 787mila e hanno in media in reddito pari a circa il 58% di quello medio nazionale. L'impossibilità di accedere all'acquisto sarebbe cambiata "a partire dalla fine del 2016", si legge nel rapporto, con l'indice di affordability (la capacità delle famiglie all'acquisto della casa, ndr) che è tornato in territorio positivo (13,5%) su livelli non molto distanti da quelli del 2004-2005.



Nel 2017 aumentano le compravendite - In generale il 2017 si è configurato come il quarto anno consecutivo con il segno più per il mercato immobiliare delle abitazioni: il numero di compravendite nel settore residenziale è infatti cresciuto del 4,9% rispetto al 2016.



In totale sono state registrate 542.480 transazioni per un valore complessivo di 89,6 miliardi di euro, 500 milioni in più rispetto al 2016. Per quasi la metà degli acquisti di abitazioni effettuati da parte di persone fisiche (circa 260mila) si è fatto ricorso a un mutuo ipotecario, con una crescita del 7,8% rispetto al 2016.



Bene anche il mercato delle pertinenze (+12,4%) e quello di box e posti auto (+3,8%). Le abitazioni locate si attestano, invece, quasi a quota 1,4 milioni, in lieve diminuzione (-0,8%) rispetto al 2016. Aumentano, anche se debolmente, gli acquisti delle abitazioni in nuda proprietà (+1,3%).