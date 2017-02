Carrefour: via a procedure per 500 licenziamenti in 57 iper italiani

Carrefour ha avviato la procedura di mobilità per 500 lavoratori di 57 ipermercati italiani. Lo rendono noto i sindacati, che intendono chiedere al più presto un incontro con l'azienda per conoscere il piano industriale. Per raggiungere un accordo sulla mobilità ci sono ora 45 giorni, a cui se ne aggiungono altri trenta in sede ministeriale. Tre le chiusure previste: Trofarello e Borgomanero in Piemonte, Pontecagnano in Campania.