Carrefour, 500 esuberi e chiusure in Italia

L'ipermercato in Italia non va e Carrefour chiuderà certametne due punti vendita, a Borgomanero e Trofarello (in forse quello di Pontecagnano) e mette 500 lavoratori in esubero. Ad annunciare i tagli i sindacati con Carrefour Italia che, a sua volta, ha diffuso un comunicato senza precisare il numero degli esuberi e confermando solo le due chiusure, quelle degli ipermercati di Borgomanero e Trofarello in Piemonte, mentre non conferma quella di Pontecagnano in Campania.