Carige conferma offerta Apollo

Banca Carige conferma le indiscrezioni relative ad un'offerta vincolante da parte del fondo di Apollo. L'istituto "in ragione dell'imminente scadenza dell'attuale cda" spiega, in una nota, che "ogni valutazione e determinazione sarà di competenza del nuovo organo amministrativo". Intanto il titolo della banca ligure vola in Borsa. Il fondo americano potrebbe lanciare un'offerta d'acquisto per 550 milioni di euro.