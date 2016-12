Carburanti, spesi 7,1 mld in meno

Il calo del prezzo del petrolio fa sorridere gli automobilisti italiani, che nel 2015 hanno speso 7,1 miliardi in meno per fare il pieno. Lo ha calcolato l'Unione petrolifera, spiegando che 6,2 miliardi di risparmi sono da riferire al costo industriale dei carburanti (e quindi, in sostanza, al crollo del prezzo del petrolio) e 900 milioni al minor gettito fiscale derivante dal calo dei prezzi.