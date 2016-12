Carburanti: quanto hanno risparmiato gli automobilisti

Sono i dati dell'Unione petrolifera secondo cui a favorire tale risparmio è stato il crollo dei prezzi del petrolio. Circostanza che però, quest'anno, si verificherà in tono minore, considerati i rialzi attesi delle quotazioni.



L'andamento osservato in questo primo scorcio d'anno, infatti, mostra una diminuzione del surplus produttivo, dipeso in parte dal rallentamento della produzione statunitense e in parte dalla ripresa della domanda. Motivo per cui si attendono effetti rialzisti nella seconda parte dell'anno, con un prezzo medio del petrolio tra i 45 e i 55 dollari al barile, ma nel complesso la bolletta energetica nazionale oscillerà tra i 13 e i 15 miliardi di euro, ai minimi da 20 anni e meno, cioè, dei 16 miliardi del 2015 (nei primi sei mesi dell'anno il Brent si è attestato in media a 39 dollari al barile).



Tornando ai carburanti, di recente il Centro Studi Promotor aveva evidenziato tra gennaio e aprile 2016 un risparmio di 2,4 miliardi di euro rispetto allo stesso quadrimestre dello scorso anno, dovuto alla discesa dei prezzi di benzina e gasolio – rispettivamente -8,6% e -14,6% – e contestualmente al calo dei consumi dello 0,6%. Ad ogni modo – rileva ancora l'Unione petrolifera – lo stacco ponderato del prezzo industriale di benzina e gasolio (vale a dire al netto delle tasse) è risultato in calo di tre millesimi nel periodo considerato rispetto a quello dei paesi dell'Eurozona.



Dall’Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello Sviluppo economico emerge come il prezzo della benzina, al netto delle imposte (IVA e accise) sia, al 20 giugno 2016, di 0,480 contro i 1,474 euro del prezzo finale al consumo. Le imposte pesano per 0,994 euro. Per il gasolio il prezzo al netto delle imposte è invece di 0,463 euro al litro, cifra che sommata ai 0,855 euro del totale delle imposte dà un prezzo finale di 1,318 euro al litro.