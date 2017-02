Car sharing, ora BlaBlaCar apre anche ai pendolari

Buone notizie per i pendolari . Dal 7 febbraio, infatti, partirà un nuovo servizio di BlaBlaCar , la piattaforma di car sharing con cui chi ha intenzione di fare un viaggio offre posti in auto in cambio di un contributo per le spese, destinato agli spostamenti "brevi", al di sotto dei 75 chilometri. In questo modo chi ogni giorno è costretto a lottare con ritardi dei treni locali o difficoltà di spostamenti avrà una valida alternativa.

I contributi per la benzina o per i caselli dell'autostrada sono inferiori al costo totale del viaggio: chi mette a disposizione i propri posti auto non potrà lucrare sulla destinazione. Al momento nella categoria viaggi inferiori ai 75 chilometri i contributi spese da parte dei passeggeri sono dati direttamente al proprietario. Sempre per questa tipologia di viaggi non si può beneficiare dell'assicurazione aggiuntiva gratuita per l'assistenza stradale o la tutela legale in caso di incidenti. La novità per i pendolari, come riporta Il Giornale, dovrebbe partire dal 7 febbraio.



Secondo il laboratorio di Politica dei Trasporti del Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano, il capoluogo lombardo spicca tra le città con più viaggi condivisi: a dicembre sono stati ben 9.000. Sulle tratte lunghe (Milano-Roma, Milano-Padova, Milano-Bologna), le prenotazioni più frequenti avvengono di venerdì. Per i dati di Transpol, il 96% dei conducenti ha messo a disposizione al massimo un unico viaggio a settimana: sono quindi conducenti occasionali.