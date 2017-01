Capodanno, Coldiretti: +25% spesa

Gli italiani per il cenone di Capodanno hanno speso 2,1 miliardi di euro, con un aumento complessivo del 25% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè. Il report evidenzia inoltre che gli italiani quest'anno hanno preferito festeggiare con una cena in casa con gli amici piuttosto che andare al cinema, a teatro, ai concerti, in discoteca o nelle piazze.