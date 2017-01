Capodanno, cenone a casa per il 64% degli italiani: 76 euro la spesa media

14:21 - Cenone di fine anno a casa per due italiani su tre (64%), divisi tra chi preferisce organizzare nella propria abitazione (34%) e chi è stato invitato da amici o parenti (30%). E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè in vista del Capodanno, per i quale si prevede che saranno destinati alla tavola in media 76 euro a famiglia. Tra chi sceglie di mangiare fuori, il 9% va al ristorante, mentre il 5% preferisce l'agriturismo.

Dopo spumante e panettone, sul podio dei prodotti irrinunciabili delle feste di fine anno sale il cotechino o lo zampone che viene gustato a tavola da quasi tre italiani su quattro (73%) spesso in accoppiata con le lenticchie (78%). Le ostriche rimangono un must per appena il 9% degli italiani, mentre l'8% non rinuncia al caviale.



In forte crescita del 9% - continua la Coldiretti - è il menù a chilometri zero con i prodotti locali e di stagione che sarà servito al 43% degli italiani. Cambiano dunque le tavole del Capodanno - sottolinea Coldiretti - con un aumento del 6% di uva e lenticchie chiamate a portar fortuna contro la crisi, mentre quasi tre italiani su quattro (72%) festeggiano la notte più lunga dell'anno con il cotechino.



Si stima che saranno serviti 6,5 milioni di chili di cotechini e zamponi, con una netta preferenza per i primi. Secondo Coldiretti, infine, per le feste correnti in Italia salteranno poco meno di 50 milioni di tappi di spumante Made in Italy che è irrinunciabile per l'89% degli italiani, mentre appena il 14% sceglie lo champagne.