Caos Tari gonfiata, ecco come chiedere il rimborso

Come fare - Bisogna esaminare la bolletta e guardare nel dettaglio la composizione della tariffa. Se oltre alla dicitura “Domestica - componenti” seguita dal numero effettivo di chi abita in quella casa, sono presenti altre quote con la dicitura “Domestica-accessori” o “Domestica competenze” seguita da un numero di componenti, che in generale è pari a 1, significa che è stato pagato un importo maggiorato. Si può chiedere il rimborso al comune, o all’ente erogante, entro 5 anni dall'accertamento dell’errato pagamento, attraverso una lettera da inviare per raccomandata o tramite mail certificata, allegando gli avvisi di pagamento tari contestata. In caso di mancata risposta o rifiuto si può decidere di procedere per vie legali o presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale.



Le associazioni al fianco dei cittadini - A supporto dei cittadini si sono mosse anche tante associazioni di consumatori come Federconsumatori, Codacons e Adusbef. O come l’associazione Movimento difesa del cittadino che ha creato uno sportello ad hoc chiamato “Sos tari” al quale potersi rivolgere per un aiuto nella fase burocratica o per avere assistenza legale.