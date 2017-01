Cantone: a breve decreto rimborsi per obbligazionisti banche salvate

"Lavoriamo per avere il decreto entro fine mese, poi si vedrà". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a proposito del provvedimento per i rimborsi agli obbligazionisti subordinati delle quattro banche salvate dal governo. "Noi ci stiamo concentrando su come organizzare gli arbitrati e io sono molto contento su come il lavoro sta procedendo", ha spiegato il responsabile per gli arbitrati degli obbligazionisti secondari.