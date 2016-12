Canone Rai, pagano 3 italiani su 4

"Ad oggi il canone Rai è versato da circa 16 milioni di contribuenti e le famiglie italiane, così come risulta dai dati Istat, ammontano a circa 23 milioni". Lo sottolineano i tecnici del ministero dell'Economia in un documento depositato in Senato con cui il governo replica ai rilievi del servizio bilancio di Palazzo Madama, che avevano criticato proprio la proposte di inserire il pagamento del canone nella bolletta elettrica.