Nuovo rinvio per la riforma del canone Rai. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che è in atto la riflessione per ridurre e semplificare il contributo alla tv di Stato. Un'operazione "strategica ma allo stesso tempo appare improbabile che l'ipotesi di mettere il canone in bolletta possa maturare entro questa legge di stabilità visti i tempi tecnici troppo stretti".