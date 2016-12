Canone Rai, Agenzia Entrate: 817mila dichiarazioni per esenzione

Sono 817mila le dichiarazioni presentate, di cui 220mila per via telematica, per l'esenzione del Canone Rai. Lo rende noto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. "E' in corso in questi giorni - ha quindi spiegato - la trasmissione all'Acquirente unico da parte dell'Agenzia delle informazioni sui soggetti che non devono pagare il canone mediante accredito nelle fatture elettriche".