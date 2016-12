Camusso: riscrivere lo statuto dei lavoratori con un'iniziativa popolare

La leader della Cgil ha ribadito quindi che la legge Fornero è da cambiare e non va bene "a partire dai principi di giustizia e di costruzione di una prospettiva previdenziale anche per i giovani, oltre che di una possibilità di fare ingresso nel mondo del lavoro e da una flessibilità che non sia punitiva per le persone".



La Camusso ha quindi sottolineato anche la necessità di cambiare i parametri di "un'anzianità che va riportata ai 41 anni e di un sistema che si regga efficacemente sul principio di solidarietà e di pensioni che permettano la dignità delle persone anche, in coerenza, di rivalutazione". La segretaria generale della Cgil ha voluto poi ricordare che "Venezia è territorio dove il tema aree industriali di crisi complesse è importante, prospettiva dei grandi gruppi multinazionali, sorte e destino di aree come Porto Marghera sono parte della domanda su cosa si vuole fare per il futuro di questo Paese. Bisogna fare scelte coerenti di politica industriale - ha avvertito - e non di svendita di tante nostre imprese al primo offerente".