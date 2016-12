Camusso: "Non c'è programma per portare l'Italia fuori dalle secche"

"Il governo non ha un programma per portare fuori l'Italia dalle secche". Lo ha detto Susanna Camusso, parlando a Firenze. "Non vedo un pensiero, vedo tante deleghe anche al sistema delle imprese" ha aggiunto. La leader della Cgil, nonostante i dati che indicano un aumento delle assunzioni, ha poi ribadito il suo no al Jobs Act: "Non credo sia possibile convincere la Cgil di aver sbagliato: è lo strumento del Jobs Act che è sbagliato".