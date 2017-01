Camusso "boccia" manovra Renzi

13:40 - "Il mix di tagli alla spesa e di riduzione fiscale per alcuni mi pare ci manterrà nello stato recessivo che vive il Paese". Lo ha detto il leader Cgil, Susanna Camusso, secondo cui la manovra annunciata dal premier Renzi "non mette in moto investimenti e occupazione". "Non vediamo nello schema della manovra un intervento che va in questa direzione" e "non vediamo grandi differenza con altre manovre che abbiamo già visto nel passato", ha aggiunto.