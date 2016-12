Cameron: la Brexit provocherebbe una "nuova austerity"

Secondo Cameron, l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa creerà un buco nero tra i 20 e i 40 miliardi di sterline nelle finanze inglesi: "ciò porterò a rivedere la riforma delle pensioni", avverte in una intervista al Sunday Telegraph. "Se voterete per la Brexit molti dei nostri progetti salteranno. Dovremo rinegoziare un trattato con la Ue e potrebbero volerci dieci anni: sarebbero dieci anni persi per la Gran Bretagna", ha sottolineato. "Se voterete per rimane in Ue, avrete un paese stabile e certezze: il nostro paese avrà le risorse finanziarie per mantenere i benefit ai pensionati. E possiamo proiettarci verso la creazione di più lavoro, più case e più opportunità per i vostri bambini e i vostri nipoti", ha poi concluso.