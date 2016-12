Calenda: più investimenti e competitività, la Ue non ci ostacoli

"Siamo sempre stati nelle regole, ma le regole non possono essere lette a senso unico. Vale per il completamento dell'Unione bancaria, bloccato dai veti tedeschi, così come per la disciplina di bilancio", dice in un'intervista a Repubblica. "La Commissione Juncker ha introdotto la clausola della flessibilità per investimenti e riforme. L'Ecofin ne ha limitato insensatamente l'utilizzo ad un solo anno. Dobbiamo ampliarne la portata temporale e quantitativa", aggiunge Calenda.



Sulla legge di Bilancio precisa: "Io penso che investimenti e competitività sono i due pilastri attorno a cui costruire la manovra. Gli stimoli indifferenziati alla domanda non funzionano in un clima di incertezza generalizzata che è destinato a protrarsi. Occorre individuare con chiarezza pochi, precisi driver di crescita su cui concentrare le risorse".



Poca crescita del Pil, il governo non ha sbagliato - "Il giudizio spetta ai cittadini non a me. Mi lasci dire che rimettere in moto l'economia e la società è più difficile in Italia anche perché già prima della crisi e dell'impatto polarizzante della globalizzazione e dell'innovazione tecnologica le fratture nella nostra società erano particolarmente profonde", conclude il ministro.