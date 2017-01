12:57 - "Voglio essere molto chiaro sulla posizione del governo: farà questa operazione solo se sarà totalmente neutra per le imprese". Così il viceministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda alla platea del Forum della Piccola Industria: se per anticipare il Tfr in busta paga ci sarà un qualsiasi peso per le Pmi l'esecutivo "non lo farà".