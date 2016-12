Calenda: caso VW preoccupa Italia

Carlo Calenda, viceministro allo Sviluppo Economico

"Il rischio è molto grosso, non gioisco in nessun modo": così il viceministro dell'Economia Carlo Calenda commenta il caso Volkswagen. E indica almeno due ragioni di preoccupazione per l'Italia: "Volkswagen - spiega - è un grande gruppo europeo che acquista in Italia, soprattutto al nordovest, e si rischia un impatto a cascata" sull'indotto. E poi "c'è un problema di reputazione europea, non di un solo Paese".