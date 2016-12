Calano i prezzi dei carburanti

Calano ancora i prezzi dei carburanti, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana. Eni ha tagliato i listini per la terza volta in una settimana (benzina -1 cent/litro, diesel -2,5); variazioni anche per Esso (diesel -1 cent), IP (benzina e diesel -1 cent, Gpl +1 cent), Tamoil (benzina e diesel -1 cent, Gpl +1 cent) e TotalErg (diesel -1 cent). In media la benzina costa ora 1,462 euro/litro (self service), il diesel 1,318 euro (self service).