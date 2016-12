Cala fiducia consumatori e imprese

Peggiora la fiducia dei consumatori a maggio, mentre, nonostante una leggerissima riduzione, rimane sostanzialmente stabile per le imprese. Lo rileva l'Istat registrando una diminuzione per l'indice dei consumatori a 105,7 da 108 di aprile e per quello delle imprese a 102 da 102,1. Si tratta per entrambi della seconda rilevazione negativa consecutiva dopo i record toccati a marzo.