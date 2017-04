Caffè e snack, per l'Italia record europeo dei distributori automatici

Il Made in Italy è un'eccellenza internazionale su diversi fronti, dal cibo all'arte. Lo è anche per la vendita di prodotti alimentari con i distributori automatici, dal caffè agli snack, dalle bevande ai pasti pronti, che detengono un doppio primato europeo: oltre 800mila "macchine" in funzione (dagli uffici a scuole, ospedali, aeroporti, stazioni) e una grande quantità di macchine prodotte, con un "cuore" nell'industrie meccaniche delle aree Bergamo e Vicenza, per un mercato che in Italia vale 3,4 miliardi, con 30mila addetti.