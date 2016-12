14:15 - I Caf lanciano l'allarme: manca ancora l'indicazione dei compensi per le dichiarazioni dei redditi precompilate nel 2015. Quindi i centri di assistenza fiscale non garantiscono la riuscita dell'operazione per il prossimo anno. "Non possiamo programmare l'attività - spiegano - e siamo già in fortissimo ritardo". Manca ancora il decreto.