C'è grossa crisi: 24 milioni di italiani tirano la cinghia su tutto

NON Eʼ UN PESCE DʼAPRILE Tariffe, da aprile calano luce e gas: risparmi per 67 euro in 12 mesi

Scattano robusti ribassi per le bollette di elettricità e gas. Secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia, dal primo aprile il calo per la luce sarà del 5%, mentre per il gas ci sarà una diminuzione del 9,8%, solo in parte attesa per la stagionalità estiva. Il risparmio complessivo nei 12 mesi dell'anno che...