Business Usa-Italia, il summit "Italy is back" a Firenze

Dopo quattro edizioni a New York, arriva a Firenze, dal 18 novembre, "Italy is back. Opportunities and new paradigm in doing business with the United States", quinto summit dedicato ai rapporti di business attuali e futuri tra le aziende di Stati Uniti e Belpaese, organizzato da Ernst Young (EY) e da Italian business and initiative investments (IB&II), in collaborazione American Chamber of Commerce in Italy. Al centro della mattinata di lavori, nella cornice di Palazzo Vecchio, i temi per guadagnare competitività: innovazione e investimenti nel digitale. Nel solco tracciato dalle precedenti edizioni newyorkesi, si rafforzerà il dialogo tra Italia e Stati Uniti su interscambio e investimenti cross-border, anche alla luce dei nuovi avvenimenti legati all'elezione del presidente degli Usa Donald Trump e alla situazione macroeconomica italiana legata allo stato delle riforme.



