Buoni pasto: aumenta la detassazione a 7 euro, ma non saranno cumulabili

Con l'inizio di luglio non sarà più possibile fare la spesa con più buoni pasto. Secondo una recente riforma i ticket restaurant non sono più cumulabili. La spesa massima è quindi di 7 euro e non si potranno usare più buoni contemporaneamente. Inoltre non sono spendibili nei giorni festivi, ma solo in quelli lavorativi. Inoltre, entra in vigore la norma che aumenta a 7 euro la soglia di detassazione per i buoni pasto elettronici.