Bundesbank taglia stima inflazione

A causa del crollo del prezzo del petrolio, la Banca Centrale tedesca ha tagliato nettamente le stime sull'inflazione in Germania per quest'anno. Nel suo bollettino economico la Bundesbank prevede ora un tasso d'inflazione dello 0,25% contro l'1,1% stimato a dicembre, mentre per l'anno prossimo la stima è tagliata all'1,75% dal 2%.