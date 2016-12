Bundesbank: "Con Grexit calo utili"

"La Bundesbank rischia un calo degli utili in caso di Grexit". L'avvertimento arriva dal presidente della Banca centrale tedesca Jens Weidmann, secondo quanto scrive il quotidiano Handelsblatt. Il numero uno di Bundesbank ne ha parlato alla seduta di governo di mercoledì, spiegando che nei prossimi anni non si potrebbe contare sui consueti guadagni per le casse statali, e questo provocherebbe buchi miliardari nella pianificazione del bilancio.