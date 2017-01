11:58 - Il Tesoro ha venduto in asta poco meno di 3 miliardi di euro di Btp a 10 anni con tassi che per la prima volta scendono sotto la soglia del 2%. Il rendimento ha così toccato un nuovo minimo storico all'1,89%, dal 2,08% del collocamento di novembre. In totale il Tesoro ha collocato titoli per 7,34 miliardi di euro contro un target massimo di offerta di 7,5 miliardi.