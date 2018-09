Bri: crescono le divergenze tra mercati, rischio di nuove turbolenze

Se da un lato gli Stati Uniti sono tornati a essere in crescita "tumultuosa", dall'altro la Cina potrebbe rallentare. E in mezzo ci sono i Paesi emergenti in difficoltà. Un quadro che, secondo il rapporto trimestrale della Bri (la "banca centrale delle banche centrali") rischia di provocare "ulteriori turbolenze" a causa dell'"aumento delle divergenze". E per il capo economista Claudio Borio ci sono "poche medicine disponibili".