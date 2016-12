Brexit, Wall Street ottimista sul "remain": Dow Jones chiude a +1,28

Chiusura in territorio positivo per Wall Street con il Dow Jones che supera i 18.000 punti spinta dall'ottimismo per il risultato sul referendum sulla Brexit. Il Dow Jones sale dell'1,28% a 18.008,54 punti, il Nasdaq avanza dell'1,59% a 4.910,04 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,33% a 2.113,11 punti.