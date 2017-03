Brexit, Padoan: "Per le imprese legge più favorevole e meno tasse"

"Brexit genera costi e opportunità e cambierà a fondo il panorama europeo". Il ministro Pier Carlo Padoan lo ha detto a Bloomberg spiegando che "Italia e Milano potranno diventare un'opportunità per Europa e Regno Unito". La legislazione, fa notare, è già diventata più favorevole. "Taglieremo di più le tasse per le imprese - aggiunge - e daremo benefici fiscali a chi vuole tornare in Italia, con una flat tax per chi vuole lavorare nel nostro Paese".