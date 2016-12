Brexit, la Bce: "Pronti a iniettare liquidità in caso di necessità"

Per fronteggiare i possibili contraccolpi della Brexit, la Bce si dice pronta, "in caso di necessità, a iniettare liquidità in euro e in valute estere". E' quanto si legge in una nota dell'istituto di Francoforte in cui si precisa che la Bce stessa è preparata all'emergenza ed è in stretto coordinamento con le altre banche centrali.