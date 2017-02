Brexit, Juncker: "E' una tragedia, soprattutto per i giovani"

"Penso che il fatto che la maggioranza del popolo britannico abbia voltato le spalle alla costruzione europea sia una tragedia. In molti dei nostri Paesi abbiamo già messo in conto che la Gran Bretagna non faccia più parte dell'Ue". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, aggiungendo: "In particolare è una tragedia per i giovani. La Gran Bretagna è e resterà un grande Paese europeo".