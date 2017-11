Brexit, governo Gb pensa a unione doganale temporanea con Ue

Per prevenire il caos dei confini dopo la Brexit, il governo britannico sta pensando a una unione doganale temporanea con l'Ue. Il ministro per la Brexit, David Davis, chiederà in sede di negoziati a Bruxelles un periodo di transizione per permettere alle imprese di abituarsi gradualmente al nuovo regime che verrà istituito una volta completata l'uscita di Londra dall'Unione Europea. Lo si apprende da un comunicato diffuso dal ministero.