Brexit, Germania: molto costoso per Gb lasciare l'Unione europea

"Per la Gran Bretagna sarà molto costoso lasciare l'Unione europea". Lo ha affermato il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber. Durante il periodo dei negoziati e quello transitorio, Londra "dovrà rispettare tutti gli obblighi e la legislazione in corso - sostiene il tedesco -, se no sarebbe un comportamento irrispettoso che creerebbe problemi ai negoziati".