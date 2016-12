Brexit, Fmi: Gb rischia recessione, Italia subirà meno di altri

La Gran Bretagna potrebbe scivolare in recessione già nel 2017 nel caso in cui decidesse di uscire dall'Unione europea. Lo afferma l'Fmi a pochi giorni dal referendum. Una eventuale Brexit, secondo il Fondo monetario internazionale, avrà conseguenze anche sugli altri Paesi del Vecchio Continente. Ma l'Italia, come la Francia, la Germania e la Spagna, ne risentirà in modo minore rispetto ad altri Stati dell'Ue come Irlanda, Olanda e Belgio.